  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş Aygaz'ın rakibi HC CSKA
Spor

Beşiktaş Aygaz'ın rakibi HC CSKA

Siyah-beyazlı hentbol takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında yarın Rusya'nın HC CSKA takımına konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:28:23 -
Beşiktaş Aygaz'ın rakibi HC CSKA

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında yarın Rusya temsilcisi HC CSKA ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Moskova'daki Dynamo Palace Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 20.45'te oynanacak.

Grubundaki 3 maçtan da mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor.

HC CSKA ise 2 galibiyet ve bir yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!
Dünya

Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!

Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespi..
Nefesler tutuldu! Merakla beklenen rakam yarın açıklanacak
Gündem

Nefesler tutuldu! Merakla beklenen rakam yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin merakla beklenen büyüme rakamları yarın açıklanacak.
The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı
Dünya

The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, The Economist'in 2021 kapağına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Trükten, kapakta yer alan rüzgar gü..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay