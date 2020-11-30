Beşiktaş Aygaz'ın rakibi HC CSKA
Siyah-beyazlı hentbol takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında yarın Rusya'nın HC CSKA takımına konuk olacak
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında yarın Rusya temsilcisi HC CSKA ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Başkent Moskova'daki Dynamo Palace Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 20.45'te oynanacak.
Grubundaki 3 maçtan da mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor.
HC CSKA ise 2 galibiyet ve bir yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.