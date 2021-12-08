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Spor Beşiktaş, Avrupa'ya puansız veda etti
Spor

Beşiktaş, Avrupa'ya puansız veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a 5-0'lık skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 00:58:00 -
Beşiktaş, Avrupa'ya puansız veda etti

Borussia Dortmund ile Beşiktaş, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Alman ekibi 5-0 kazandı.

Dortmund, 29. dakikada Malen ile öne geçti. 43. dakikada penaltıya sebebiyet veren Welinton, direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 45+2. dakikada Reus, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi: 2-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda, 53. dakikada Reus ve 69. ve 81. dakikalarda Haaland'la farkı açan Alman ekibi karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Borussia Dortmund bu sonuçla puanını 9'a çıkardı ve grubu 3. sırada tamamladı. Beşiktaş ise grubu puansız tamamladı ve son sırada bitirdi.

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