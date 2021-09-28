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Spor Beşiktaş Avrupa'da puanla tanışamadı
Spor

Beşiktaş Avrupa'da puanla tanışamadı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 2. maçında deplasmanda Ajax'a 2-0'lık skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 21:44:00 - 2021-09-28 21:46:03
Beşiktaş Avrupa'da puanla tanışamadı

11 futbolcusunu Hollanda'ya götüremeyen Beşiktaş, Ajax karşısında mucizeyi başaramadı. Temsilcimiz, Amsterdam'da Joan Cruijff Arena'da oynanan maçta rakibine 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde puanla tanışamadı

Beşiktaş karşılaşmanın ilk dakikalarında Batshuayi'yle net bir fırsatı kaçırdı. Belçikalı topu direği nişanlayarak öne geçme fırsatını tepti. Bu dakikadan itibaren Ajax baskısını arttırırken, Hollanda ekibini öne geçiren golü 17. dakikada Berghuis attı. 43. dakikada Haller ise farkı 2'ye çıkardı. Sergen Yalçın ikinci yarı oyuna Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup'u sürerken temsilcimizin rakip kalede etkisini biraz da olsa arttırdı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Hollanda ekibi mücadeleyi 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamazken maç fazlasıyla grubunda 3. sıraya yerleşti.

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