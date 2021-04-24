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Spor Beşiktaş, Atiba'dan gelen haberle yıkıldı
Spor

Beşiktaş, Atiba'dan gelen haberle yıkıldı

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Kayserispor maçına saatler kala kadrodan çıkartıldı. Cuma günkü idmanı yarıda bırakan Atiba'nın, yapılan son tetkikler sonrası maçta oynaması sakıncalı bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 15:07:00 -
Beşiktaş, Atiba'dan gelen haberle yıkıldı

Siyah-Beyazlılar son dönemde adeta revire döndü. Şampiyonluk yarışında lider konumdaki takım, son hafta alınan kötü skorlar ve sakatlık haberleriyle şanssız bir serüvenin içine girdi.

Beşiktaş, son olarak Atiba'dan gelen haberle yıkıldı. Cuma akşamı gerçekleştirilen antrenmanda ağrıları olduğu gerekçesiyle Atiba idmanı yarıda bıraktı.

"Kesinlikle riske edilmesin"

Bugün öğlen saatine kadar durumu için beklenen Atiba'ya sağlık ekibinden onay çıkmadı. Sergen Yalçın'a, "Kesinlikle riske edilmesin" raporunu verdi. Deneyimli kaptan da maçın kadrosundan çıkartıldı.

Sergen Yalçın bu akşam Cenk, Hasic, Oğuzhan, Aboubakar, Larin, Welinton (cezalı) ve Atiba'dan yoksun olacak.

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