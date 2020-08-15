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Spor

Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini uzattı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 18:46:04 -
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini uzattı

ANKARA (AA) - Beşiktaş, 37 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcuyla sözleşme yenileme haberi, kulübün sosyal medya hesabından, "Sevenler ayrılır mı söyle..." mesajıyla paylaşıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise, "2013 yılından beri futbol A takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli oyuncumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson'a başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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