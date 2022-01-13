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Spor Beşiktaş, Atakan Üner'i Ümraniyespor'a kiraladı
Spor

Beşiktaş, Atakan Üner'i Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş, futbolcusu Atakan Üner'i 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 15:26:00 -
Beşiktaş, Atakan Üner'i Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş, futbolcusu Atakan Üner'i sezon sonuna kadar 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Atakan Üner, 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur.

Atakan Üner'e Bereket Sigorta Ümraniyespor'da başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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