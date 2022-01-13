Beşiktaş, Atakan Üner'i Ümraniyespor'a kiraladı
Beşiktaş, futbolcusu Atakan Üner'i 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdi.
Beşiktaş, futbolcusu Atakan Üner'i sezon sonuna kadar 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Atakan Üner, 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur.
Atakan Üner'e Bereket Sigorta Ümraniyespor'da başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.