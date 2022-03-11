Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan derbi açıklaması!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hafta için UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile mücadele eden sarı kırmızılılar, gelecek hafta da rövanş mücadelesine çıkacak. İki Avrupa maçının arasında kalan bu derbi mücadelesinin ertelenip ertelemeyeceği ise merak konusu. Galatasaray'ın talepte bulunduğu bilinirken öte yandan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ konuya ilişkin konuştu.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hafta için UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile mücadele eden sarı kırmızılılar, geleecek hafta da rövanş mücadelesine çıkacak. İki Avrupa maçının arasında kalan bu derbi mücadelesinin ertelenip ertelemeyeceği ise merak konusu. Öte yandan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ konuya ilişkin konuştu.

İşte o sözler

"Bize gelen resmi erteleme talebi olmadı. Hava şartları izin verirse pazartesi derbiyi oynayacağız. Biz de ülkemizi temsil ederken hem bu sezon hem de önceki sezonlar çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Avrupa deplasmanından 2-3 gün sonrasında kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık"

G.SARAY TALEPTE BULUNDU

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve sarı-kırmızılı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e bir dilekçe göndererek erteleme talep etti. Sarı-kırmızılı kulübün resmi başvurusunda özetle; "Federasyonumuzun vermiş olduğu 2. ve 3. Ligler ile ilgili emsal teşkil edebilecek erteleme kararı ve 17 Mart 2022 Perşembe günü oynayacağımız Barcelona FC Avrupa Ligi Son 16 Tur Rövanş müsabakası dikkate alınarak; doğal afet şartlarının devam ettiği hususu geçerli olmak üzere; Adil rekabet ilkesine olan inancımızla, 2021-22 Süper Lig sezonunun 29. haftasının maçlarının 10 gün ertelenmesi talebini bilgi ve tasviplerinize sunuyoruz." denildi.