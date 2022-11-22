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Spor Beşiktaş aradığı ismi dünya kupasında buldu!
Spor

Beşiktaş aradığı ismi dünya kupasında buldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son olarak gündeme Japon futbolcu Takuma Asano geldi. Beşiktaş, Asano'yu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 16:46:00 -
Beşiktaş aradığı ismi dünya kupasında buldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son olarak gündeme Japon futbolcu Takuma Asano geldi. Beşiktaş, Asano'yu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Beşiktaş, devre arasına az bir süre kalmışken transfer çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, 2 Ağustos'ta yapılan sponsorluk anlaşmasında sarf ettiği "İki ülke arasında oluşan bu birlikteliği belki de ilerleyen süreçte takımımıza katılacak Japon bir futbolcu ile ya da Japonya'ya gidecek bir Türk futbolcu taçlandırırız inşallah." sözleri gerçek olmak üzere.

Siyah-beyazlıların bir Japon oyuncuyu takıma kazandırmak için yaptığı görüşmelerde, Bochum’da oynayan sağ açık Takuma Asano ön plana çıktı.

Japon otomobil devinin şu an milli takım ile Katar’da bulunan 28 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş’a transferi konusunda çalışmalara başladığı öğrenildi.

Bu sezon Bochum ile 7 maça çıkıp 1 asist üreten Asano, 6. haftada sakatlanırken ligde 9 maçı kaçırmıştı.

Hürriyet'e göre, 2 ay takımdan uzak kalan Asano, iyileşince Japon Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.

 

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