Beşiktaş aradığı forveti Süper Lig'de buldu!

Şenol Güneş yönetiminde Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarla ilgili İtalyan basınından dikkat çeken transfer iddiası geldi. Buna göre Beşiktaş, Başakşehirli Okaka'yı renklerine bağlamak istiyor. Ayrıca siyah-beyazlılara bu transferde Süper Lig'den rakip olduğu belirtildi.

Süper Lig'de şu ana kadar beklenen grafiği sergileyemeyen siyah-beyazlılar, ocak ayında kadrodaki rotasyonu genişletmek istiyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, Valerien Ismael'den devraldığı kadroyu ara transfer döneminde yapacağı dokunuşlarla güçlendirmeyi amaçlıyor. Takımdaki eksik bölgeler üzerine yoğunlaşan deneyimli çalıştırıcı, listesini oluşturuyor. Hücum hattına takviye planlayan siyah-beyazlılar, golcü transferini ön plana aldı. Temaslara başlayan Kara-Kartal, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

Fotomaç'a göre; Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine Başakşehir'in yıldızı Stefano Okaka için harekete geçti. Golcü futbolcunun Süper Lig'i bilmesi, takıma çabuk uyum sağlaması açısından tercih nedeni oldu. Beşiktaşlı kurmayların yakın zamanda Başakşehir ile masaya oturacağı öğrenildi. Kartal'ın transfer hedefinde bulunan Okaka'nın Süper Lig'den bir talibi daha bulunuyor.

Adana Demirspor'un deneyimli hücum oyuncusu ile yakından ilgilendiği belirtiliyor. Söz konusu haberde; İki takım arasında ocak ayında ilginç bir düello yaşanması beklendiğinin altı çizildi. Okaka'nın Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.