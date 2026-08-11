Beşiktaş aradığı forveti buldu! Sırp golcü ile 3 yıllık anlaşma iddiası
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Beşiktaş’ın uzun süredir gündeminde yer alan Dusan Vlahovic transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Sırp golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta gözler Dusan Vlahovic transferine çevrildi. Corriere dello Sport’un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 48 saat süren yoğun görüşmelerin ardından 26 yaşındaki golcüyle el sıkıştı.
3 yıllık anlaşma ‘tamam’ iddiası
Beşiktaş’ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Dusan Vlahovic için İtalya’dan dikkat çeken bir haber geldi. Haberde, siyah-beyazlıların Sırp santrforla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Maaşı bonuslarla 10 milyon euroya çıkacak
Beşiktaş’ın Vlahovic’e yıllık 8 milyon euro garanti ücret teklif ettiği belirtildi. Bonuslarla birlikte bu rakamın 10 milyon euroya kadar çıkacağı, sunulan şartların ardından yıldız futbolcunun Beşiktaş’a sıcak baktığı iddia edildi.
Mohamed Salah transferinde istediği sonucu alamayan Beşiktaş’ın, Vlahovic hamlesiyle hücum hattında güçlü bir adım atmak istediği aktarıldı. Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp golcünün transferinde son işlemlerin tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.