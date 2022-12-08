Beşiktaş aradığı 10 numarayı çok yakınında buldu!
Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc için Beşiktaş’ın devreye girdiği öğrenildi.
Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc için Beşiktaş’ın devreye girdiği öğrenildi.
Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Geçen sezonun yıldızlarından olan etkili 10 numara Miha Zajc, Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle kulübeye hapsoldu.
Miguel Crespo, Willian Arao ve İsmail Yüksek'ten sonra dördüncü tercih konumuna düşen Sloven yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Sözleşmesini uzatmadı
Fenerbahçe Yönetimi, oyuncu ile pazarlık masasına oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.
Gelen bilgilere sarı-lacivertli ekiple sözleşme uzatmak istemeyen Zajc için Beşiktaş harekete geçti.
Zajc'ı devre arasında kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeriyle temasa geçti.
Beşiktaş'ın talebi sonrası Fenerbahçe'nin tutumunun ne olacağı merak ediliyor.