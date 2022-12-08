  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meclis babanızın çiftliği mi? İYİ Partili vekil böyle keyif yaptı

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması "Asgari ücretli çalışan sayısı düşürülmeli"

Dolar ve Euro artınca koşa koşa Türkiye'ye geldiler! 4 ülkeden akın başladı... Ne varsa alıp götürüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti telefonlar kilitlendi Siparişlere yetişilemiyor

Atatürk karşıtları CHP’de toplanıyor! CHP kaynıyor

Araplardan çarpıcı Türkiye iddiası: Nisan ayında yapılabilir

Cübbeli uzatılan hıyara 'tuzum var' diyerek koştu! Gelin orda da damat ortada yok

Şiddetli kar ve yağmur açıklaması! 2 gün sürecek...

İçine FETö kaçmış gibi sağa sola küfrediyor

Suudi yetkililere Türkiye için kazan kaldırdı! Suudi Arabistan bu haberle çalkalanıyor
Spor Beşiktaş aradığı 10 numarayı çok yakınında buldu!
Spor

Beşiktaş aradığı 10 numarayı çok yakınında buldu!

Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc için Beşiktaş’ın devreye girdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 14:49:00 -
Beşiktaş aradığı 10 numarayı çok yakınında buldu!

Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc için Beşiktaş’ın devreye girdiği öğrenildi.

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Geçen sezonun yıldızlarından olan etkili 10 numara Miha Zajc, Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle kulübeye hapsoldu.

Miguel Crespo, Willian Arao ve İsmail Yüksek'ten sonra dördüncü tercih konumuna düşen Sloven yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Sözleşmesini uzatmadı

Fenerbahçe Yönetimi, oyuncu ile pazarlık masasına oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Gelen bilgilere sarı-lacivertli ekiple sözleşme uzatmak istemeyen Zajc için Beşiktaş harekete geçti.

Zajc'ı devre arasında kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

Beşiktaş'ın talebi sonrası Fenerbahçe'nin tutumunun ne olacağı merak ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23