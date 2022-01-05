Beşiktaş - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Kupa finalinde Beşiktaş ve Antalyaspor, Katar'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Süper Kupa finalinde Beşiktaş ve Antalyaspor, Katar'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Antalyaspor, Katar'da karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada 90 dakikalık süre berabere sonuçlanırsa uzatmalara, yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı vuruşlarına geçilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Kenan, Souza, Atiba, Pjanic, Larin, Batshuayi
Antalyaspor: Boffin, Veysel, Kudryashov, Eren, Sherel, Hakan, Bünyamin, Güray, Amilton, Mukairu, Doğukan