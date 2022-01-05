Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı
Süper Kupa maçı canlı izle | 2020-2021 sezonu Beşiktaş ile kupa finalisti Antalyaspor Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu maçın ne zaman nerede oynanacağını araştırmaya başladı. Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş Antalya maçı hangi kanalda?
Süper Kupa sahibini buluyor. Futbolseverler Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak final maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı
Beşiktaş iye Antalyaspor 5 Ocak Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. Katar'ın başkenti Doha'daki karşılaşma saat 20.45'te Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.
Siyah-beyazlı ekip yarınki karşılaşmaya 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın, Serdar Saatçı, sakatlıkları bulunan Mert Günok ile Gökhan Töre de karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bir futbolcunun da yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup da görev alamayacak.
Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda yarın saat 20.45'te oynanacak süper kupa finali öncesinde bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, bu futbolcunun yanı sıra temaslı 3 oyuncunun Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.