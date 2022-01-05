Beşiktaş-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Kupa kim kazandı? 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor Süper Kupa finalinde karşılaştı. Futbolseverler ise maçı kimin kazandığını araştırmaya başladı. Peki, Süper Kupa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Antalya maçı ne oldu?
Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Katar’da oynanan maçın sonucu merak ediliyor.
Beşiktaş-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Mücadele 20.45’te başladı. Maç 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.