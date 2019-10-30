  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

2019-10-30 14:48:00 -
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ'ın da izlediği antrenmana tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Burak Yılmaz katılmazken, Georges N'Koudou takımdan ayrı çalıştı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmaları gerçekleştirildi.

İdman, minik kale maç ve yarı sahada çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Bir grup Beşiktaş taraftarı antrenmanı izlerken teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, siyah-beyazlı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim