Beşiktaş - Antalyaspor - CANLI ANLATIM

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BEŞİKTAŞ 3-2 ANTALYASPOR

58' Rashica Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 2 asist yaptı.

56' GOL! Beşiktaş, Rafa Silva ile maçta bir kez daha önde.Gol - Rafa

51' GOL! Antalyaspor, Samudio'nun golüyle maçta beraberliği yakaladı.Gol - Braian Samudio

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49' Sarı Kart - Omar Colley

47' Beşiktaş, ikinci yarıya da hızlı başladı. Rashica'nın derin topu ile ceza sahasında topla buluşan Immobile, sağ çaprazda son çizgide ortasını içeri çevirmek istedi top kalecide kaldı

46' Sander van de Streek - Ramzi Safuri

46' Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı 2-1 sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 1 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.

43' Rashica'nın sağ kanattan ortasında topu savunma uzaklaştırdı.

40' KAÇTI! Beşiktaş inanılmaz bir pozisyondan sonuç alamadı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Rafa Silva, kalesini terk eden Piric'ten sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazında şutunu kaleye gönderdi. Savunma yatarak müdahalede bulundu. Dönen topu alan Semih sağına çekip gol yapmak istedi ama bir kez daha savunma kayarak yerinde bir müdahalede bulundu.

37' Rakip yarı alanda ekili olan Antalyaspor'da Samudio'nun pas ile ceza sahasına giren Sander'in şutunda top Beşiktaş savunmasından döndü.

35' Antalyaspor bu bölümde rakip yarı alanda top tutmak istiyor.

32' Beşiktaş'ın savunma arkası pasında Semih topla buluşamadı.

30' Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun kafa golüyle üçüncü golü buldu ancak bu pozisyonda faul nedeniyle gol değer kazanmadı.

29' Rafa Silva savunma arkasına pasında Rashica gole çok yaklaştı ama pozisyonu değerlendiremedi.

27' Erdoğan sağ kanatta topla buluştu fakat topu taca çıkmadan kontrol edemedi.

Ev Sahibi Golü 23' GOL! Beşiktaş, Immobile'nin golüyle öne geçti. Semih Kılıçsoy, sol kanattan taşıdığı topla ceza sahasına girdi ve son çizgide pasını kale sahasına bıraktı. Immobile, tek vuruşla topu ağlara yolladı.Gol - Ciro Immobile

21' Musrati'nin sağ kanata pasında top dışarı gitti.

16' Rafa Silva'nın serbest vuruşu defanstan döndü. Dönen topu gelişine karşılayan Rashica'nın şutu dışarı çıktı.

13' GOL! Beşiktaş, Immobile'nin golüyle maça dengeyi getirdi. Rashica'nın savunma arkasına attığı pası kontrol eden Immboile, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.Gol - Ciro Immobile

11' Rashica'nın sağ kanattan açtığı ortada Rafa Silva'nın kafa vuruşuyla sonuçlanan atakta kaleci Piric, topu kontrol etti.

8' Semih'in sağ kanattan Emirhan'a verdiği pasla birlikte açılan orta Rashica kafa vurdu. Topu kaleci kontrol etti.

Pozisyon 6' Gedson'un sağ kanattan baskı yaparak topu kazandı. Açtığı orta doğrudan auta gitti.

4' Bu gol Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde attığı en erken gol oldu.

1' GOL! Antalyaspor, maça golle başladı. Orta alanda Gedson'un top kaybı sonrası ceza sahasında Van de Streek'in verdiği pasla Braian Samudio golü buldu.Gol - Braian Samudio

1' Dolmabahçe'de ilk düdük geldi ve maç başladı.

Maç Öncesi Antalyaspor'un ilk 11i: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Soner, Erdal Rakip, Van de Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio

Maç Öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan, Gedson, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Maç Öncesi Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.



Maç Öncesi Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, forma giymeleri halinde Tüpraş Stadı'nda ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Maç Öncesi Siyah-beyazlı futbol takımı, bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşacak.

Maç Öncesi Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Maç Öncesi Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.