Süper Kupa sahibini buluyor. Beşiktaş ile Antalyaspor Katar’da karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?

Beşiktaş-Antalya maçı ne zaman hangi kanalda? Süper Kupa maçı neden Katar'da?

Beşiktaş iye Antalyaspor 5 Ocak Çarşamba akşamı karşı karyışa gelecek. Katar'ın başkenti Doha'daki karşılaşma saat 20.45'te Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı ekip yarınki karşılaşmaya 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın, Serdar Saatçı, sakatlıkları bulunan Mert Günok ile Gökhan Töre de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bir futbolcunun da yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup da görev alamayacak.

İlk maçlar Almanya'da oynandı

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı. Organizasyon 4. kez yurt dışında oynanacak. İlk 3 kupa organizasyonu Almanya'da gerçekleştirilirken, Katar ilk kez Turkcell Süper Kupa organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı. İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.

İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 8 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.

Konya (2), Ankara (2) Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan bu 8 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

Son kupa organizasyonu ise 27 Ocak'ta Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Trabzonspor, kupayı müzesine götürdü.