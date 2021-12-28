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Spor Beşiktaş-Antalya maçı hangi kanalda? Süper Kupa Beşiktaş-Antalya maçı ne zaman?
Spor

Beşiktaş-Antalya maçı hangi kanalda? Süper Kupa Beşiktaş-Antalya maçı ne zaman?

Beşiktaş-Antalya maçı canlı izle | 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Antalyaspor Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman hangi gün saat kaçta? Beşiktaş-Antalya kupa maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-12-28 13:34:00 -
Beşiktaş-Antalya maçı hangi kanalda? Süper Kupa Beşiktaş-Antalya maçı ne zaman?

Süper Lig’de ilk yarı 19.hafta maçlarıyla tamamlandı. Futbolseverler ise gözlerini Süper Kupa finaline çevirdi. Peki, Beşiktaş-Antalya maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş-Antalya maçı hangi kanalda? Süper Kupa Beşiktaş-Antalya maçı ne zaman?

Beşiktaş ile Antalyaspor 5 Ocak Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Final maçı ATV ekranlarından naklen yayımlanacak.

Öte yandan Katar'da oynanacak olan maçın bilet satışları da başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ahmed Bin Ali Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Katar Futbol Federasyonunun internet sitesinden satışa sunuldu. Futbolseverler, belirtilen kuralları yerine getirmek koşuluyla bilet alabilecek" ifadeleri kullanıldı.

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