  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş-Altay maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Beşiktaş-Altay maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş kupa maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Beşiktaş sahasında Altay’ı konuk edecek. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş-Altay maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-12-29 11:03:00 -
Beşiktaş-Altay maçı ne zaman saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.tur heyecanı sürüyor. Beşiktaş sahasında Altay’ı konuk edecek. Peki, maç hangi kanalda?

Beşiktaş-Altay maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş ile Altay 30 Aralık Perşembe karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele A Spor’dan naklen yayımlanacak.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.

Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu.

Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak. Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.

Beşiktaş'ın yarınki rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.

Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.

Murat Akça ve İbrahim Öztürk'ün forma giyemeyeceği Altay'da, Leandro Kappel ve Daouda Bamba'nın sakatlıkları bulunuyor.

Altay, 3. turdan itibaren katıldığı kupada TFF 3. Lig temsilcisi Belediye Derincespor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'yi eledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay