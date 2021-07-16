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Spor Beşiktaş, Alex Teixeira ile anlaştı
Spor

Beşiktaş, Alex Teixeira ile anlaştı

Beşiktaş, bir süredir peşinde koştuğu Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile iki yıllık anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 17:29:00 -
Beşiktaş, Alex Teixeira ile anlaştı

Uzun bir süredir Alex Teixeira ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.

Sabah Gazetesi ve TRT Spor'dan Fatih Doğan'ın haberine göre, Alex Teixeira ile 2 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş, menajer ücreti, maç başı ve bonuslar gibi konularda da anlaşma sağladıktan sonra Brezilyalı futbolcu ile 2 gün içerisinde resmi imza atacak.

Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan Alex Teixeira'ya yıllık 2 milyon euro garanti ücret ödeyeceği öğrenildi.

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