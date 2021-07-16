Beşiktaş, Alex Teixeira ile anlaştı

Uzun bir süredir Alex Teixeira ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.



Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.

Sabah Gazetesi ve TRT Spor'dan Fatih Doğan'ın haberine göre, Alex Teixeira ile 2 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş, menajer ücreti, maç başı ve bonuslar gibi konularda da anlaşma sağladıktan sonra Brezilyalı futbolcu ile 2 gün içerisinde resmi imza atacak.

Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan Alex Teixeira'ya yıllık 2 milyon euro garanti ücret ödeyeceği öğrenildi.