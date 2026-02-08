Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Beşiktaş 0 - 2 Alanyaspor skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
Beşiktaş 0 - 2 Alanyaspor
32' Beşiktaş penaltı kazandı.
31' Hakem Oğuzhan Çakır pozisyon tekrarını izlemek için VAR monitörünün başına gidiyor.
30' Oğuzhan Çakır VAR ile iletişim halinde.
29' Hyeon-gyu Oh Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Beşiktaş tarafı penaltı bekliyor. Hakem Oğuzhan Çakır oyunculara "bekleyin" dedi.
24' Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'nun pas hatası sonrası Alanyaspor kontra atağa kalktı. Güven Yalçın'ın top kaybı sonrası atak sona erdi.
22' Ianis Hagi'nin arka direğe açtığı ortada boşta kalan Aliti kaleye bir şut çıkardı. Ersin hata yapmadı.
21' Alanyaspor, Ruan'ın olduğu sol kanatta etkili oluyor. Konuk takım şimdi köşe vuruşu kullanacak.
17' Maç tekrar Beşiktaş santrasıyla başladı.
16' GOL! Ümit Akdağ'ın asistinde ceza sahası önünde topla buluşan Güven Yalçın, Ersin'i bir kez daha çaresiz bıraktı ve Alanyaspor'u 2-0 öne geçirdi.
13' Takımın yeni transferi Hyeon-gyu Oh ceza sahasının solunda topla buluşup doğrudan kaleyi düşündü. Alanyaspor kalecisi Vidotti tek hamlede topu kontrol etti.
12' Topla oynamada Beşiktaş yüzde 62, Alanyaspor yüzde 38 orana sahip.
10' Gol sonrası maç Beşiktaş santrasıyla yeniden başladı.
9' GOL! Beşiktaş ceza sahasında topla buluşan Güven Yalçın, markaj altındayken sol köşeye sert bir şut çıkardı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
4' Junior Olaitan ceza sahasının sol köşesinden kaleye şut çıkardı. Top auta gitti.
1' Sarı Kart - Vaclav Cerny
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Hyeongyu Oh.
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang Ui Jo, Güven..