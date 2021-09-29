Beşiktaş Ajax deplasmanında mağlup

Ajax-Beşiktaş

10. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada Ajax'lı futbolcu Antony'nin ceza sahası içinden şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Berghuis'in attığı golle Ajax 1-0 öne geçti.

38. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında, Haller topa dokundu ancak kaleci Ersin gole izin vermedi.

43. dakikada Berghuis'in sağ kanattan verdiği pası ceza sahasında alan Haller ön direkte topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu 2-0 yaptı.

Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.

İkinci yarı

53. dakika Can Bozdoğan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

66. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Oğuzhan Özyakup'un şutunda, Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Haller'in kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

87. dakikada Neres'in ceza sahası yayı içinden sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

Müsabaka 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.

"Mücadele açısından gayet memnunuz"

Beşiktaş'ın Teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın oynandığı Johan Cruijff Arena'da futbolcusu Ersin Destanoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Hollanda ekibi karşısındaki mücadeleyi değerlendiren Yalçın, "Zor bir oyun oldu. Tabii ki bu seviyede oynamak kolay değil. Ajax bu turnuvanın önemli takımlarından bir tanesi. Yıllardır bu turnuvanın içinde olan bir takım. Maç boyunca futbolcularım oyun planına sadık kalmaya çalıştılar. Topu rakibe verip, biraz daha beklemeyi tercih ettik. Çünkü kadro yapımız bunu gerektiriyordu." ifadelerini kullandı.

"Oyunun tamamında futbolcularımız iyi mücadele ettiler." diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir rakibe karşı iyi reaksiyon gösterdiler diyebiliriz. Mücadele açısından gayet memnunuz. Oyuncularımız istekliydi, arzuluydu ancak sonuç tabii ki istediğimiz gibi olmadı. Bu yüzden üzgünüz ama bu turnuva futbolun en üst seviyesi. Çok daha hazır olmak, çok daha fazla konsantre olmak gerekiyor. Oynadığımız takımlar gerçekten çok güçlü. Bu seviyede mücadele etmek için çok daha sağlam basmamız gerekiyor. Bugün için sadece mücadeleden ve iyi niyetten memnunuz Beşiktaş camiası olarak. Bir de sakatlık yaşamadığımız için memnunuz. Bugün sakatlık yaşamadık, inşallah nazar değmez ve bundan sonra da oynayacağımız müsabakalar böyle olur."

Ajax, iki maçta topladığı 6 puanla liderliğini korudu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nun diğer maçında Borussia Dortmund, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 1-0 yendi.

Almanya temsilcisine galibiyeti getiren golü, 37. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Borussia Dortmund'un geçen hafta sonu Borussia Mönchengladbach ile oynadığı lig maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Norveçli santrfor Erling Haaland ise tedavisinin devam etmesi nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemedi.

Haaland, maç öncesinde düzenlenen törenle, Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunun en iyi forveti ödülünü aldı. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 10 kez ağları sarsmıştı.

C Grubu'nda Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Hollanda temsilcisi Ajax, 6 puan ve averaj farkıyla Borussia Dortmund'un önünde ikinci hafta sonunda liderliğini korudu. Puanı olmayan takımlardan Beşiktaş üçüncü, Sporting Lizbon son sırada yer aldı.