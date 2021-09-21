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Spor Beşiktaş-Adana Demirspor 11'leri
Spor

Beşiktaş-Adana Demirspor 11'leri

Averajla Trabzonspor'un önünde liderliğini sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 19:24:00 -
Beşiktaş-Adana Demirspor 11'leri

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.

Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Swenson, Deli, Samet, Rassoul, Sinan, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga

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