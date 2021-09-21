Beşiktaş-Adana Demirspor 11'leri
Averajla Trabzonspor'un önünde liderliğini sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.
Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Adana Demirspor: Ferhat, Swenson, Deli, Samet, Rassoul, Sinan, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga