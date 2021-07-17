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Beşiktaş açıkladı: Anlaşmaya vardık!
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Spor

Beşiktaş açıkladı: Anlaşmaya vardık!

Beşiktaş'ın Palmeiras forması giyen forvet oyuncusu Miguel Borja ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 01:33:00 -
Beşiktaş açıkladı: Anlaşmaya vardık!

Adı Beşiktaş ile anılan Kolombiyalı forvet Miguel Borja ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TyC Sports'un haberine göre, Beşiktaş Miguel Borja ile ön anlaşma yaptı.

Ancak Brezilya kulübü Palmeiras'ın istediği ücret ile Beşiktaş'ın teklifi arasında 1 milyon dolar fark olduğu ifade edildi.

Kolombiyalı golcüye Beşiktaş'ın yanı sıra Boca Juniors'un da ilgili bulunduğu belirtildi.

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