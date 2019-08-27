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Beşiktaş 6 numara transferini bitiriyor

Beşiktaş, Gary Medel'in takımdan ayrılmasının ardından 6 numara arayışlarını hızlandırdı.

27 Ağustos 2019 Salı 18:05
Beşiktaş 6 numara transferini bitiriyor

Siyah-beyazlılar, Lille kulübünden Thiago Maia'yı kiralama konusunda son aşamaya geldi. 22 yaşındaki Brezilyalıön libero ile anlaşan Beşiktaş, futbolcunun kulübü Lille ile de pazarlıkları bitirmek üzere. Orta saha transferi için başka bir isimle daha temas halinde olan siyah-beyazlıların, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda tercih yapacağı öğrenildi.

Abdullah Avcı 1 orta saha daha talep etti

Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Thiago Maia ile birlikte 1 orta saha daha talep ettiği öğrenilirken, gözler tecrübeli futbolcuGökhan İnler'e çevrildi. Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakan Gökhan İnler ile hem eski hocası Abdullah Avcı, hem de Siyah-beyazlı yönetim bir görüşme gerçekleştirdi.

Mehmet Topal'ı kadrosuna dahil eden Başakşehir'in de tecrübeli futbolcunun transferinde zorluk çıkarmayacağı öğrenildi. Gökhan İnler, Başakşehir ekibinden bonservisini aldığı takdirde yeniden Beşiktaş forması giyebilecek.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 18:05
  1. Gökhan İnler
  2. Başakşehir
  3. Beşiktaş
  4. Gary Medel
  5. Siyah-beyazlılar
  6. Lille
  7. Thiago Maia
  8. Mehmet Topal

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