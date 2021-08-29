Beşiktaş 36 yıllık rekoru kırdı

Beşiktaş, Süper Lig'de 3. hafta maçında Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti ve 36 yıl sonra bir ilki yaşadı. Sezonun ilk 3 haftasında gol yemeyen Kara Kartal, 1985-86 sezonunda yakaladığı başarıyı tekrarladı.

Süper Lig'de bu sezon Çaykur Rizespor'u 3-0, Karagümrük'ü ise 1-0 yenen siyah-beyazlılar Gaziantep FK'yla da 0-0 berabere kaldı. 3 maçı da gol yemeden bitirme başarısı gösteren Beşiktaş, bunu en son 1985-86 sezonunda başarmıştı. Kara Kartal, 36 yıl önce ligin ilk 5 haftasında kalesini gole kapamıştı.