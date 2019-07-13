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Beşiktaş 35,3 milyon Euro gelir sağladı!

Beşiktaş son 5 sezonda transfer gelir giderlerinden en çok kazanan kulüp olarak dikkat çekti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:52
Beşiktaş 35,3 milyon Euro gelir sağladı!

Beşiktaş'ın transfer çalışmaları devam ederken şu ana kadar herhangi bir transfer gelmedi. Siyah beyazlılar transferdeki sessizliğini sürdürürken son 5 sezonda bu alanda Türkiye'de en çok gelir elde eden kulüp oldu. Beşiktaş, transfer gelir giderleri dikkate alındığında en fazla kar elde eden kulüp konumunda.

Beşiktaş'ta bu sezon transferde sessizlik devam ederken 2019/20 sezonu dahil edildiğinde son 5 sezonda transferde en çok kar elde eden Türk kulübü oldu. Siyah beyazlılar son 5 sezonda 58 milyon euro trnasfer bonservisi öderken, 93,9 milyon euro bonservis geliri elde etti. Siyah beyazlılar gelir giderler dikkate alındığında toplamda 35,3 milyon euro kar elde etmiş oldu.

Son 5 sezonda transferde en çok kar elde edenler

Beşiktaş: 35,3 M€

Bursaspor: 27,4 M€

Kasımpaşa: 13,6 M€

Osmanlıspor: 9,4 M€

Malatyaspor: 7 M€

En çok zarar eden kulüpler

Fenerbahçe: 26,3 M€

Trabzonspor: 10,4 M€

Galatasaray: 7,8 M€

Antalyaspor: 6,6 M€

Göztepe: 4,1 M€

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:52
  1. Malatya
  2. Antalya
  3. Beşiktaş
  4. Bursaspor
  5. Kasımpaşa
  6. Fenerbahçe
  7. Trabzonspor
  8. Galatasaray
  9. Türkiye
  10. transfer

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