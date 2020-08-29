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Spor Beşiktaş, 3 genç futbolcusunu kiraladı
Spor

Beşiktaş, 3 genç futbolcusunu kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:19:32 -
Beşiktaş, 3 genç futbolcusunu kiraladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, genç futbolcuları Ahmet Gülay, Kerem Kalafat ve Abdullah Aydın'ı kiraladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme yenilenen, transfer edilen ve kiralanan genç oyuncular hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı’nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır. Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor’a; Kerem Kalafat, Giresunspor’a; Abdullah Aydın ise Altay'a geçici transfer olmuştur."

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