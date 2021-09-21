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Spor Beşiktaş 3-0'lık skoru koruyamadı
Spor

Beşiktaş 3-0'lık skoru koruyamadı

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta sahasında Adana Demirspor'la 3-3'lük skorla berabere kalarak puanları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 22:13:00 -
Beşiktaş 3-0'lık skoru koruyamadı

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka 3-3 sona erdi.

Beşiktaş, 20. dakikada Montero, 45. dakikada Josef de Souza ve 52. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle 3-0 öne geçti: 3-0. Adana Demirspor'un golleri ise, 60. dakikada Vargas, 79. dakikada Balotelli ve 90+7. dakikada Assombalonga'dan geldi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 14'e, Adana Demirspor ise 6'ya çıkardı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Altay'la karşılaşacak. Adana Demirspor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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