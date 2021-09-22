Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta son dakikada puan kaybetti

Beşiktaş - Adana Demirspor

7. dakikada Pjanic'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada Pjanic'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Montero'nun kafa vuruşunda, Adana Demirspor'da Samet Akaydın'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

30. dakikada Adana Demirspor ceza alanı içinde iyi paslaşan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerden pasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

43. dakikada Beşiktaş ilginç bir golle farkı 2'ye çıkardı. De Souza'nın orta sahaya yakın yerden pasında Adana Demirspor ceza alanı içinde Batshuayi'yi kontrol etmek isteyen Deli, kalesini terk eden kaleci Ferhat ile çarpıştı. Dengesini kaybeden Ferhat'ın müdahale edemediği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Ghezzal'in ceza alanı içinde sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Ferhat meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Oğuzhan'ın istediği gibi kontrol edemediği top yandan auta gitti.

52. dakikada Ghezzal'in sağ kanatta yerden pasında ceza alanı içinde Batshuayi ve Larin'i geçen meşin yuvarlağı önünde bulan Rıdvan, topu filelere gönderdi ve Beşiktaş 3-0 öne geçti.

55. dakikada soldan topla ceza alanına giren Assombalonga'nın vuruşunda De Souza'ya çarparak kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda direğin dibinde kornere çeldi.

60. dakikada Adana Demirspor'un ceza yayı içinde kazandığı serbest vuruşta Vargas, meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-1.

79. dakikada Balotelli sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

90. dakikada Batshuayi'nin yerden şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

90+6. dakikada Adana Demirspor beraberliği sağladı. Vargas'ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Balotelli'nin kafa vuruşunda kale çizgisi üstünde Assombalonga'nın dokunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-3.

Karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Vodafone Park'taki karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan ve 52. dakikada farkı 3'e çıkaran siyah-beyazlı takım, özellikle 65. dakikadaki oyuncu değişikliklerinin ardından oyundan düştü.

Miralem Pjanic'in kenara alınması sonrası organize olmakta zorlanan siyah-beyazlı ekipte, 76. dakikada ise Rachid Ghezzal sakatlandı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Vargas ile farkı 2'ye indiren konuk ekip, 79. dakikada Mario Balotelli ile durumu 3-2'ye getirdi. Adana Demirspor, 90+6. dakikada Assombalonga ile eşitliği sağladı ve siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan ve ikinci yarıdaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadı.

Ligde 2. kez rakipleriyle berabere kalan ve 4 galibiyeti bulunan siyah-beyazlı takım, puanını 14'e yükseltti.

Süper Lig'de 3. beraberliğini alan Adana Demirspor ise puanını 6'ya çıkardı.

3 maç sonra puan kaybı yaşadı

Beşiktaş, Süper Lig'de 3 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Ligin 2. haftasında Gaziantep ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım, ardından VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) ve Fraport TAV Antalyaspor (3-2) maçlarını kazandı.

Siyah-beyazlı ekip bu sezon evinde ilk kez bir lig maçında kalesini gole kapatamadı. Sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını da gol yemeden tamamladı.

Beşiktaş, evinde oynadığı 4. lig maçında Adana Demirspor'un 3 golüne engel olamadı.

Maç sonrası arbede yaşandı

Karşılaşmanın ardından iki takım kenar yönetimi ve oyuncuları arasında arbede yaşandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından orta sahaya yakın bir yerde bulunan Adana Demirsporlu oyuncu Mario Balotelli ile Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin arasında başlayan gerilime diğer çalıştırıcılar ve oyuncular da dahil oldu.

İki taraf arasındaki arbede koridora taşınırken Adana Demirsporluların soyunma odasına gitmesiyle gerilim bitti.

Adana Demirspor'un ikinci golünü atan Mario Balotelli'nin golden sonra Beşiktaş yedek kulübesine yönelik hareketi de gerilime neden oldu.

Golün ardından orta sahaya yönelen Balotelli'nin daha sonra Beşiktaş yedek kulübesine dönerek bazı sözler sarf ettiği görüldü. Beşiktaş kenar yönetimi buna tepki gösterirken hakem Ali Palabıyık, Balotelli'ye sarı kart gösterdi.

Montero'dan ikinci gol

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile yaptığı maçta attığı golle kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan Francisco Montero, Adana Demirspor karşısında da fileleri havalandırdı.

Maçın 20. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Montero, bu sezon ikinci kez bu sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın ikinci golünü kaydeden Josef de Souza ise bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Rıdvan Yılmaz üst üste ikinci kez gol sevinci yaşadı

Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Rıdvan Yılmaz, Adana Demirspor maçını da boş geçmedi.

20 yaşındaki oyuncu ligde üst üste ikinci kez fileleri havalandırmayı başardı.

Ghezzal sakatlandı

Bu sezon sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşayan ve Adana Demirspor maçına bu nedenle 6 eksikle çıkan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal da sakatlandı.

Maçın 74. dakikasında sakatlık yaşayan ve kendini yere bırakan Ghezzal, oyuna devam edemedi.

Siyah-beyazlı ekipte Ghezzal'in yerine Gökhan Töre oyuna dahil oldu.

Sergen Yalçın: "Bizim adımıza ciddi talihsizlik"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir gece yaşadıklarını belirterek, "3-0'lık skordan sonra maçın 3-3'e gelmesi bizim adımıza ciddi talihsizlik." dedi.

Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yendikleri maçta da zoru başardıklarını vurgulayan Yalçın, "Tabii ki üzgünüz. Sezon içinde bu sonuçlar olacak. Öne geçtikten sonra skorun berabere gelmesi kolay değil. Son bölümde oyundan tamamen düştük. Daha diri oyuncularla hamleler yaptık ama başarılı olamadık. Uzun maratonda bu tür şeyler oluyor, fazla büyütmemek lazım. Almamız gereken dersleri çıkarıp yolumuza devam etmek zorundayız." diye konuştu.

Oyundan düşmelerini yorgunluğa bağlayan Yalçın, bunu bahane olarak görmediklerini ve 3-0'dan skoru 3-3'e getirmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Balotelli'ye tepki

Adana Demirsporlu oyuncu Mario Balotelli'nin attığı golün ardından doğrudan kendisine yönelik sözler sarf ettiğini belirten Sergen Yalçın, Balotelli'ye tepki gösterdi.

"Balotelli hareketi direkt bana yaptı" diyen Yalçın, şunları söyledi:

"Niye öyle bir hareket yaptığını bilmiyorum. Kendisini tanımam, hiçbir diyaloğum yok. O hareketin karşılığı sarı mı kırmızı mı bilmiyorum. Profesyonel futbolcuya yakışmayacak davranış. Seviyesiz bir davranışta bulunması maalesef kendisi adına ve Adana Demirspor camiası adına üzücü bir durum. Kendisine yanıt vermedim. Ben teknik direktörüm, aynı seviyede değiliz. Bu davranışı tamamen kendisini ve Adana Demirspor'u ilgilendiren bir durum."

Geçen sezon Balotelli'nin Beşiktaş'a önerildiğinin hatırlatılması üzerine Yalçın, "Bize önerilen birçok oyuncu var. Bana 40-50 oyuncu öneriliyor, biz bunların içinde karar veriyoruz. Böyle bir tepkinin sebebi bu olamaz. Kimse önerilen bir oyuncuyu almak zorunda değil. Herkes kendi oyun düzenine göre oyuncu alıyor. Oyuncular her takımda oynayabilir. Kendi performansını gösterebileceği bir sürü camia var. Bu yaptığı hareketin açıklaması olamaz. Saygısızca ve basit bir davranış." değerlendirmesinde bulundu.

Saha zeminiyle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Zemin maalesef istediğimiz seviyede değil. Oyuncular da Dortmund maçında bundan şikayet etti. Zemin yeni yapıldı. Milli maç arasının ardından daha iyi olacağı söyleniyor, umarım öyle olur. Maçlar iyi zeminde oynanır. Futbolcular çok sıkıntı yaşıyor." diye konuştu.

Hakemler konusunda düşüncesi sorulan Yalçın, "Hakemler konusunda konuşmak istemiyorum. Ne konuşursak tepki alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkesin kendisiyle ilgili açıklamada bulunduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Uilenberg geliyor benimle ilgili açıklama yapıyor. Bu adam yabancı. Maçta oyuncu bana hareket yapıyor. Oyuncuyu tanımıyorum, hayatımda görmedim. Son olarak Stefan Kuntz benimle ilgili konuştu. Önce saçmaladı sonra toparlamaya çalıştı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa doğrudan söylesin, kıvırtmaya gerek yok. Benim kimseyle kötü diyaloğum yok, kötü konuşmuyorum. Bu insanlar Avrupa'da yaşıyor, benimle ilgili cümleler kuruyorlar. Bu konularla ilgili diyaloğa girmek istemiyorum ama girmek isteyen varsa gireriz. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz."

Rosier maçın ardından kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta Valentin Rosier maçın ardından kırmızı kart gördü.

Vargas'ın attığı gol öncesi serbest vuruş sırasında hakeme itirazda bulunan ve sarı kart gören Rosier, karşılaşma sonrası ise koridorda ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu durumla ilgili açıklamada bulunan Yalçın, takımda sakat oyuncuların bulunduğuna dikkati çekerek, "Sakatlanan Ghezzal'in durumunu bilmiyorum. Rosier kırmızı kart gördü, o da bizim için sorun olacak. İnşallah böyle bir geceyi yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.