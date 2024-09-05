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Spor Beşiktaş 20 kişi ile vedalaştı!
Spor

Beşiktaş 20 kişi ile vedalaştı!

Yeniakit Publisher
2024-09-05 10:22:00 -
Beşiktaş 20 kişi ile vedalaştı!

Beşiktaş’ın kadro operasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Transfer döneminde şu ana dek 8 yeni isim alan Kartal’ın vedalaştığı oyuncu sayısı 20’nin üzerine çıkmış durumda...

Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş'ta, yaz transferi hareketli geçti. Gelenler kadar gidenlerin de konuşulduğu bu süreçte yönetim, özellikle yabancıları göndermek için çok uğraş verdi. Chamberlain ve Amartey dışında şu ana kadar istediği kadro operasyonunu gerçekleştiren siyah-beyazlılar, büyük ölçüde transferi kapattı. Alınan oyunculardan Immobile, Uduokhai, Emirhan Topçu ve Can Keleş için bonservis yüküne girdi.

BİR TEK MULEKA PARA KAZANDIRDI

En yüksek ücret, zorunlu satın alma ile kiralık olarak kadroya dahil edilen Uduokhai için ödenecek. 26 yaşındaki stoperde madde devreye girdiğinde 4.5 milyon Euro bonservis ödemesi olacak. Augsburg'a şarta bağlı 2 milyon Euro da ödenebilecek. Gidenlerden gelir elde edilen tek isim Jackson Muleka oldu. Al Kholood'a transfer olan 24 yaşındaki forvet için 1 milyon Euro kiralama ücreti alındı. Takımı kümede kalırsa 1.5 milyon Euro da bonservis gelecek. Beşiktaş'ın bonservis gideri 15.6 milyon Euro olurken, gelir ise 1 milyon Euro'da kaldı. Bu arada Aboubakar'ın sözleşmesi feshedildi. Kamerunlu forvet, Hatayspor ile transfer görüşmesi yapıyor.

GELENLER

Ciro Immobile - 2 milyon Euro

 Rafa Silva - Bedelsiz

 Gabriel Paulista - Bedelsiz

 Emirhan Topçu - 3.4 milyon Euro

 Cher Ndour - Bedelsiz kiralık

 Felix Uduokhai - Kiralık + zorunlu satın alma (4.5 milyon Euro)

 Joao Mario - 3 milyon Euro

 Can Keleş - 2 milyon 750 bin Euro

GİDENLER

Aboubakar - Sözleşme fesih

 Muleka - Kiralık 1 milyon Euro

 Valentin Rosier - Sözleşme fesih

 Javi Montero - Sözleşme fesih

 Ante Rebic - Sözleşme fesih

 Omar Colley - Bedelsiz/Şarta bağlı bonservis

 Amir Hadziahmetovic - Kiralık

 Kerem Atakan Kesgin - Kiralık

 Tayfur Bingöl - Kiralık

 Emrecan Uzunhan - Kiralık

 Ajdin Hasic – Bedelsiz - Sonraki satıştan %20 pay

 Emrecan Bulut - Kiralık

 Rachid Ghezzal - Sözleşme sonu

 Cenk Tosun - Sözleşme sonu

 Umut Meraş - Sözleşme sonu

 Gökhan İnler - Kariyer sonu

 Demir Ege Tıknaz - Kiralık

 Utku Yuvakuran - Sözleşme sonu

 Ahmet Gülay - Bedelsiz

 Bilal Ceylan - Bedelsiz

 Aytuğ Batur Kömeç - Kiralık

 Joe Worrall - Kiralama sonu

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