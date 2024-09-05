Beşiktaş 20 kişi ile vedalaştı!

Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş'ta, yaz transferi hareketli geçti. Gelenler kadar gidenlerin de konuşulduğu bu süreçte yönetim, özellikle yabancıları göndermek için çok uğraş verdi. Chamberlain ve Amartey dışında şu ana kadar istediği kadro operasyonunu gerçekleştiren siyah-beyazlılar, büyük ölçüde transferi kapattı. Alınan oyunculardan Immobile, Uduokhai, Emirhan Topçu ve Can Keleş için bonservis yüküne girdi.

BİR TEK MULEKA PARA KAZANDIRDI

En yüksek ücret, zorunlu satın alma ile kiralık olarak kadroya dahil edilen Uduokhai için ödenecek. 26 yaşındaki stoperde madde devreye girdiğinde 4.5 milyon Euro bonservis ödemesi olacak. Augsburg'a şarta bağlı 2 milyon Euro da ödenebilecek. Gidenlerden gelir elde edilen tek isim Jackson Muleka oldu. Al Kholood'a transfer olan 24 yaşındaki forvet için 1 milyon Euro kiralama ücreti alındı. Takımı kümede kalırsa 1.5 milyon Euro da bonservis gelecek. Beşiktaş'ın bonservis gideri 15.6 milyon Euro olurken, gelir ise 1 milyon Euro'da kaldı. Bu arada Aboubakar'ın sözleşmesi feshedildi. Kamerunlu forvet, Hatayspor ile transfer görüşmesi yapıyor.

GELENLER

Ciro Immobile - 2 milyon Euro

Rafa Silva - Bedelsiz

Gabriel Paulista - Bedelsiz

Emirhan Topçu - 3.4 milyon Euro

Cher Ndour - Bedelsiz kiralık

Felix Uduokhai - Kiralık + zorunlu satın alma (4.5 milyon Euro)

Joao Mario - 3 milyon Euro

Can Keleş - 2 milyon 750 bin Euro

GİDENLER

Aboubakar - Sözleşme fesih

Muleka - Kiralık 1 milyon Euro

Valentin Rosier - Sözleşme fesih

Javi Montero - Sözleşme fesih

Ante Rebic - Sözleşme fesih

Omar Colley - Bedelsiz/Şarta bağlı bonservis

Amir Hadziahmetovic - Kiralık

Kerem Atakan Kesgin - Kiralık

Tayfur Bingöl - Kiralık

Emrecan Uzunhan - Kiralık

Ajdin Hasic – Bedelsiz - Sonraki satıştan %20 pay

Emrecan Bulut - Kiralık

Rachid Ghezzal - Sözleşme sonu

Cenk Tosun - Sözleşme sonu

Umut Meraş - Sözleşme sonu

Gökhan İnler - Kariyer sonu

Demir Ege Tıknaz - Kiralık

Utku Yuvakuran - Sözleşme sonu

Ahmet Gülay - Bedelsiz

Bilal Ceylan - Bedelsiz

Aytuğ Batur Kömeç - Kiralık

Joe Worrall - Kiralama sonu