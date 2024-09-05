Beşiktaş 20 kişi ile vedalaştı!
Beşiktaş’ın kadro operasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Transfer döneminde şu ana dek 8 yeni isim alan Kartal’ın vedalaştığı oyuncu sayısı 20’nin üzerine çıkmış durumda...
Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş'ta, yaz transferi hareketli geçti. Gelenler kadar gidenlerin de konuşulduğu bu süreçte yönetim, özellikle yabancıları göndermek için çok uğraş verdi. Chamberlain ve Amartey dışında şu ana kadar istediği kadro operasyonunu gerçekleştiren siyah-beyazlılar, büyük ölçüde transferi kapattı. Alınan oyunculardan Immobile, Uduokhai, Emirhan Topçu ve Can Keleş için bonservis yüküne girdi.
BİR TEK MULEKA PARA KAZANDIRDI
En yüksek ücret, zorunlu satın alma ile kiralık olarak kadroya dahil edilen Uduokhai için ödenecek. 26 yaşındaki stoperde madde devreye girdiğinde 4.5 milyon Euro bonservis ödemesi olacak. Augsburg'a şarta bağlı 2 milyon Euro da ödenebilecek. Gidenlerden gelir elde edilen tek isim Jackson Muleka oldu. Al Kholood'a transfer olan 24 yaşındaki forvet için 1 milyon Euro kiralama ücreti alındı. Takımı kümede kalırsa 1.5 milyon Euro da bonservis gelecek. Beşiktaş'ın bonservis gideri 15.6 milyon Euro olurken, gelir ise 1 milyon Euro'da kaldı. Bu arada Aboubakar'ın sözleşmesi feshedildi. Kamerunlu forvet, Hatayspor ile transfer görüşmesi yapıyor.
GELENLER
Ciro Immobile - 2 milyon Euro
Rafa Silva - Bedelsiz
Gabriel Paulista - Bedelsiz
Emirhan Topçu - 3.4 milyon Euro
Cher Ndour - Bedelsiz kiralık
Felix Uduokhai - Kiralık + zorunlu satın alma (4.5 milyon Euro)
Joao Mario - 3 milyon Euro
Can Keleş - 2 milyon 750 bin Euro
GİDENLER
Aboubakar - Sözleşme fesih
Muleka - Kiralık 1 milyon Euro
Valentin Rosier - Sözleşme fesih
Javi Montero - Sözleşme fesih
Ante Rebic - Sözleşme fesih
Omar Colley - Bedelsiz/Şarta bağlı bonservis
Amir Hadziahmetovic - Kiralık
Kerem Atakan Kesgin - Kiralık
Tayfur Bingöl - Kiralık
Emrecan Uzunhan - Kiralık
Ajdin Hasic – Bedelsiz - Sonraki satıştan %20 pay
Emrecan Bulut - Kiralık
Rachid Ghezzal - Sözleşme sonu
Cenk Tosun - Sözleşme sonu
Umut Meraş - Sözleşme sonu
Gökhan İnler - Kariyer sonu
Demir Ege Tıknaz - Kiralık
Utku Yuvakuran - Sözleşme sonu
Ahmet Gülay - Bedelsiz
Bilal Ceylan - Bedelsiz
Aytuğ Batur Kömeç - Kiralık
Joe Worrall - Kiralama sonu