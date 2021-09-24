  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş, 1 golle öne geçtiği karşılaşmayı kaybetti!
Spor

Beşiktaş, 1 golle öne geçtiği karşılaşmayı kaybetti!

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup olarak maçtan puansız ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 22:14:00 -
Beşiktaş, 1 golle öne geçtiği karşılaşmayı kaybetti!

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a konuk oldu.

Maça 11 eksikle başlayan siyah-beyazlılar önceki maçlarda gösterdikleri performansı sergileyemedi.

İlk yarıda rakip kalede pozisyonlar üreten Altay, buldukları pozisyonları değerlendiremedi.

Maçın 31. dakikasında Beşiktaş'ta Pjanic sakatlanarak yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takımda 0-0'lık beraberlikle devre arasına gitti.

Beşiktaş kaybetti

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 47. dakikada Güven Yalçın'la durumu 1-0'a getirdi.

Siyah-beyazlılar golün ardından etkisini artırsa da 57. dakikada Altay Kappel'le attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup da sakatlanarak yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.

88. dakikada sahneye çıkan Bamba, Altay'ı 2-1 öne geçirdi. Maç bu skorla sona erdi ve İzmir ekibi 3 puanın sahibi oldu.

Bu skorla Beşiktaş, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay