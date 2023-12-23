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Yaşam

Besiciler kışa hazırlıksız yakalandı! O anlar böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-12-23 22:29:00 -

Muş’un yüksek rakımlı köylerinde dağda hayvan otlatan çobanlar kar yağışına yakalanarak zor anlar yaşadı.

Muş'ta 2 günden buyana devam eden kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde etkili oluyor. Karabey köyüne bağlı Kamiş mezrasında otlatmak için kırsala çıkarılan küçükbaş hayvanlar, aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Kar yağışı ve fırtınada zor anlar yaşayan hayvanları bir arada tutmaya çalışan çoban, sürüyü köye güçlükle ulaştırdı. Etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısıyla zor anlar yaşadığını söyleyen besicilerden Abuzer Güngör, “Dünden beri devam eden kar yağışı bölgeyi etkisi altına aldı. Dağda hayvanlarımı otlatırken kara yakalandım. Ben ve hayvanlarım zor anlar yaşadık. Şuanda hayvanlara eve götürmeye çalışıyorum” dedi.

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