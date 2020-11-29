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Gündem Beşer: Çin’e satılacak çok ürünümüz var
Gündem

Beşer: Çin’e satılacak çok ürünümüz var

Pandemi sürecinde tüm dünyada ticaret yavaşlasa da iş dünyası pandemi sonrası ilişkilerini de planlamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 10:07:00 -
Beşer: Çin’e satılacak çok ürünümüz var

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Türk iş dünyası Kovid-19 süreci sonrası Çin ile ilişkileri güçlendirmek için çalışmalara başladı. Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, şunları dile getirdi: “Çin ile ihracatın, doğru bir çalışma ile çok kısa sürede 2 katına çıkması hiç hayal değil. Önümüzdeki yıl Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin başlamasının 50’inci yıl dönümü sebebiyle Çin’den 100 kadar iş adamımızı alım heyeti olarak Türkiye’ye davet ettik. Birebir görüşmelerle karşılıklı ticaret hacminin artması noktasında ülkemiz adına çok faydalı bir toplantı düzenleyeceğiz. Maden, gıda ve tarım, enerji, e-ticaret ve bilişim ile müteahhit hizmetleri ve turizm ve lojistik konuları işlenecek. İstiyoruz ki oraya katılan her firma ilişkilerini güçlendirsin. Çin ile yaklaşık 18,5 milyar dolar ithalatımız, 3 milyar dolar ihracatımız var. Ama Çin çok büyük bir pazar. Madenden gıdaya, çeşitli süt ve süt ürünler, su ve su ürünleri, kanatlı hayvan ve ürünleri, yaş meyve sebze gibi Türkiye’nin her bölgesinden Çine ihraç edilebilecek ürünlerimiz var.”


Yeni Akit Gazetesi
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