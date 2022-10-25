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Gündem Beş parasız kalmış, kahır çekiyormuş! Fetullah Gülen lafları garip! "Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler"
Gündem

Beş parasız kalmış, kahır çekiyormuş! Fetullah Gülen lafları garip! "Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler"

ABD'de yaşayan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü yayına çıkaran İlker Canikligil ve Mustafa Seven'e tepki yağıyor. Youtube üzerinden canlı yayına çıkaralan Şükür'ün bu vesileyle aklandığı söyleniyor. Gazeteci-yazar Nihat Genç, "Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler FETÖ'ye çanak tuttular" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 14:21:00 -
Beş parasız kalmış, kahır çekiyormuş! Fetullah Gülen lafları garip! "Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler"

 

ABD'de yaşayan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü yayına çıkaran İlker Canikligil ve Mustafa Seven'e tepki yağıyor. Youtube üzerinden canlı yayına çıkaralan Şükür'ün bu vesileyle aklandığı söyleniyor. Gazeteci-yazar Nihat Genç, "Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler FETÖ'ye çanak tuttular" derken, yayındaki Hakan Şükür profili hayli ilginçti. "Fethullah Gülen ve cemaatinin yaptıklarından sorumlu tutulamam" diyen Şükür, "Bu çekilecek kahır değil. Hâlâ Türkiye'den getirdiğim gömleği giyiyorum" ifadelerini kullanarak ajitasyon yaptı.

 

 

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