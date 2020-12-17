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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:12:57 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1926219566
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,0955478
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,11202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,02291415
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,091168134
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1328217
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,5216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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