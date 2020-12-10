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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:24:18 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,02262151111
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,04551342
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,43220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,8829281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,091167739
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,04281414
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,2316115
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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