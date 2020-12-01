  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:17:12 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,86 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,03 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,8626256205
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,00552925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,17202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-3,1229029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,6311611105
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,8228028
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,9716016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı konuklarından destek bulamayınca itiraf etti: Cuma Namazı kılmıyorum
Medya

Fatih Altaylı konuklarından destek bulamayınca itiraf etti: Cuma Namazı kılmıyorum

Fatih Altaylı Habertürk canlı yayınında Cuma Namazı'nın yasaklanması konusunda konuklarından destek bulamayınca geri adım atarak Cuma Namazı..
Dünya basınının gündemine oturan skandal görüntü! Öldürdüğü askerin bacağını...
Dünya

Dünya basınının gündemine oturan skandal görüntü! Öldürdüğü askerin bacağını...

Dünya basını, Avustralya askerinin, öldürdüğü Taliban askerinin protez bacağını bira içmek için kullandığı skandal görüntülere geniş yer ayı..
Milyonlarca memurun yeni mesai saatleri belirlendi
Gündem

Milyonlarca memurun yeni mesai saatleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlendi...
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay