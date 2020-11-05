  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:24:51 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,26 262 233 28
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,29 55 45 10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,92 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,30 29 28 1
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,40 116 115 0
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,54 28 27 1
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,09 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 16 16 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi
Dünya

İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi

Suriye ve Dağlık Karabağ meselelerinde Türkiye aleyhine çıkışlar yapan İran tarafı Ermenistan yönetimine tepki çeken bir sevkiyatta bulundu...
Biden'dan 'zafer' açıklaması
Dünya

Biden'dan 'zafer' açıklaması

ABD yeni başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı seçimlerde nefesle tutuldu. Trump oylarda hile vurgusu yapark..
Nazlı çelik’ten ‘tükürükçü’ HDP’li Abdullah Zeydan’a büyük şok!
Gündem

Nazlı çelik’ten ‘tükürükçü’ HDP’li Abdullah Zeydan’a büyük şok!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonları haberleştirdiği gerekçesi..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay