BES fonu istatistikleri
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,07
|262
|164
|97
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,11
|55
|29
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,04
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,07
|29
|16
|13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,09
|116
|84
|32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,06
|28
|18
|9
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,33
|16
|0
|16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,04
|16
|16
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)