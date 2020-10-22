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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:59:06 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,07 262 164 97
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,11 55 29 26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,04 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,07 29 16 13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,09 116 84 32
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,06 28 18 9
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,33 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 16 16 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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