  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:57:18 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,40 263 73 187
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,09 55 32 23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,15 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,39 29 1 28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,23 117 22 92
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,35 28 1 27
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,32 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 16 16 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor
Gündem

“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’deki kültür erozyonunun kullanışlı seküler aparatlarından Acun Ilıcalı ile kameralar önünde girdiği diyalogda “..
Yunan basını provokasyonda sınır tanımıyor! Doğu Akdeniz’de Türk donanmasının uyardığı ülkeyi açıkladılar
Dünya

Yunan basını provokasyonda sınır tanımıyor! Doğu Akdeniz’de Türk donanmasının uyardığı ülkeyi açıkladılar

Provokasyonda sınır tanımayan Yunan basını Türkiye’nin yayınladığı ikinci NAVTEX’i Rusların yapacağı tatbikata bağladı. Ayrıca basın, Türk o..
Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü

Dün koronavirüse yakalanan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini sunan gazeteci Uğur Dündar ..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı