BES fonu istatistikleri
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,67 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,67
|263
|234
|29
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,50
|55
|55
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,27
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,63
|29
|28
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,47
|117
|100
|17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,04
|28
|17
|11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|1,49
|16
|16
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,03
|16
|16
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)