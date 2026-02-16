  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bertuğ Yıldırım, ameliyat oldu! Beşiktaş maçında elmacık kemiği kırılmıştı
Spor

Bertuğ Yıldırım, ameliyat oldu! Beşiktaş maçında elmacık kemiği kırılmıştı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bertuğ Yıldırım, ameliyat oldu! Beşiktaş maçında elmacık kemiği kırılmıştı

RAMS Başakşehir’in golcü ismi Bertuğ Yıldırım, Beşiktaş ile oynanan sert müsabakanın kurbanı oldu! Sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen milli futbolcu, hastaneye kaldırıldı ve acil operasyona alındı. Turuncu-lacivertli camiayı üzen haber sonrası milli forvetin sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak konusu oldu!

RAMS Başakşehir Kulübü, Süper Lig'de dün oynadıkları Beşiktaş müsabakasında sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen santrfor Bertuğ Yıldırım'ın ameliyat edildiğini açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Bertuğ Özgür Yıldırım, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat edildi. Sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen Bertuğ Özgür Yıldırım, Acıbadem Maslak Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Okan Acicbe tarafından ameliyata alındı. Milli futbolcumuz Bertuğ Özgür Yıldırım'ın elmacık kemiğindeki kırık başarılı bir şekilde onarıldı" denildi.

Milli futbolcunun yarın taburcu edilmesinin planlandığı ve en kısa zamanda sahalara dönebilmesi için rehabilitasyon sürecine başlanacağı belirtildi.

