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Spor Bernardeschi için geri sayım başladı!
Spor

Bernardeschi için geri sayım başladı!

Bu sezon Juventus formasıyla toplam 36 maçta forma giyen İtalyan yıldız; 2 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı

Yeniakit Publisher
2022-05-26 11:54:00 -
Bernardeschi için geri sayım başladı!

Bu sezon Juventus formasıyla toplam 36 maçta forma giyen İtalyan yıldız; 2 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Juventus ile olan sözleşmesinin sonuna gelen İtalyan yıldız Federico Bernardeschi'yi kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda teklifini sunacağı belirtildi.

Süper Lig 'de beklentilerin altında kaldığı sezonun ardından çok daha iddialı olunması planlanan yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray , bu doğrultuda flaş bir isme yöneldi. Sarı-kırmızılıların İtalyan yıldız Federico Bernardeschi'ye teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, "Bugün kendisine teklifini iletecek olan Galatasaray'ın somut bir ilgisi var" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi bitiyor
Fanatik'in haberine göre; İtalya Millî Takımının da önemli isimleri arasında yer alan Federico Bernardeschi, Juventus ile olan sözleşmesinin sonuna geldi. 2017'de 40 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'dan transfer edilen yıldız oyuncunun kontratı Haziran ayının sonunda bitiyor.

28 yaşındaki oyuncunun Milan'a da önerildiği fakat bu transfere şu an çok sıcak bakılmadığı ifade ediliyor. Yurt dışında oynama ihtimalinin yüksek olduğu ve MLS'in de seçenekler arasında yer aldığı aktarılmakta.

Bu sezon Juventus formasıyla toplam 36 maçta forma giyen İtalyan yıldız; 2 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. 

 


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