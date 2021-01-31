Berna Laçin, Nevşin Mengü, Metin Uca ve dahası… Asıldılar Nusret'in çürük ipine, düştüler kuyunun ta dibine

Solak basın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek 19 ismi belirlediğini öne sürdü. Aynı basın, listeye sosyete kasabı Nusret'i de yazdı.

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi bir açıklaması bulunmazken, listenin yalan olduğu kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Berna Laçin, Nevşin Mengü, Enver Aysever ve Metin Uca gibi isimlerin başına çektiği kara propagandada, 'Kültür Elçisi Nusret' denilerek hükümet hedef alındı.

Milliyet yazarı Orkun Ün ise köşesinde solaklara cevap niteliğinde bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Hafta içi bir liste çıktı ortaya. Listedeki 19 şef iddiaya göre Türkiye’nin tanıtım yüzü olmuştu.

Yani Türk mutfağı deyince onlar sahneye çıkacaktı.

O listede yer alan Nusret hemen aldı bayrağı ve sosyal medya paylaşımlarıyla ‘kültür elçisi’ olduğunu herkese ilan etti.

Yahu orada bir sürü şef var. (Ki Nusret ‘şef’ değil.)

Dünyaca ünlü isimlerimiz Nusret’in çıkardığı kadar gürültü çıkarmadı.

Sonra işin aslı geldi kulağıma.

Aslında Nusret, Türkiye’nin kültür elçisi falan olmadı

Olay başka.

19 kişilik listenin son hali henüz hazır değil.

Listeye eklenecek isimlerle birlikte, 40 şefin listede yer alması bekleniyor.

Peki ne yapacak bu isimler?

Türkiye’yi dijital platformlarda tanıtmak için kurulan ‘goturkey’ adlı bir internet sitesi var.

Dünyanın çeşitli yerlerinde de ‘Go Turkey’ sloganıyla sık sık reklamlar yapılıyor.

İşte genellikle bu tanıtım için içerik üretecek şefler.

Yani Nusret ülkemizin resmi yüzü falan olmadı. O yüzden herkesin içi rahat olsun.

“Böyle bir coğrafya görmedim”

Ne zaman hak edersin?

Sen Ali Nazik yapabiliyorsan yardım almadan, dört dörtlük bir içli köfte koyabiliyorsan tabağa, perde pilavınla damaklarımızı şenlendirebiliyorsan o zaman kültür elçiliğini sonuna kadar HAK EDERSİN.

Et keserek, tokatlayarak, kapuçinoya altın dökerek falan olmaz bu işler. Kapiş?