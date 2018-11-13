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Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı

İdam tartışmalarının olduğu dönemde Twitter hesabından 'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı' tweetini atan Berna Laçin, hakim karşısında kıvırdı.

13 Kasım 2018 Salı 15:07
Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetlere ilişkin idam cezası tartışmaları sırasında "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı" tweeti atan Berna Laçin, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Mahkemede kıvırdı

Mahkemede savunma yapan Laçin, "İddianameye konu tweeti ben attım. Bu idam ile ilgili bir tweettir. Tweette idam etiketi bulunmaktadır. Dinle ilgili herhangi bir konu yok. İdamla ilgili bir konudur. Bunlar troller tarafından bilinçli olarak saptırılıp bir gündem yaratılmıştır. Şu anda burada olmama sebep olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

Laçin, attığı tweete ilişkin, "Nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımız Suudların yaptığı cinayeti anlatırken 'katiller' dediğinde Müslümanları kast etmiyorsa ben de Medine şehrinden bahsederken bunu İslamiyet'le ve Müslümanlıkla bağlamadım" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:07
  1. berna laçin

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