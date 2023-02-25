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Dünya Berlin’deki Rus elçiliğine Rus tankıyla protesto
Dünya

Berlin’deki Rus elçiliğine Rus tankıyla protesto

Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Berlin Story Bunker Müzesi, Ukrayna’daki savaşı protesto etmek ve savaşın acımasızlığını göstermek amacıyla savaşın başında tahrip olan bir Rus tankını Berlin’e getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 17:25:00 -
Berlin’deki Rus elçiliğine Rus tankıyla protesto

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında bir mayının üzerinden geçerek tahrip olan T-72 tipi tank, römorkun üzerinde Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği önüne yerleştirildi. Müze görevlisi Wieland Giebel protestoya dair yaptığı açıklamada, “Milyonlarca insanı öldürdüler, yerlerinden ettiler ve buna her gün devam ediyorlar. Bu büyükelçilikte savaş suçluları oturuyor. Büyükelçilikten bir kişi bile Ukrayna’daki savaşa karşı çıkmadı. Her zaman kendime ne yapabilirim diye soruyorum. Yeterli değil ama bu tankı Rusların kapısının önüne bir protesto işareti olarak koymak da bir şeydir” dedi.

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