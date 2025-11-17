Berlin’de yere sigara izmariti atanlara 3 bin euroya kadar ceza

  • İSTANBUL
Berlin Senatosu, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında ceza tarifesini yeniledi. Yere sigara izmariti atmanın cezası 250–3.000 euroya çıkarıldı; moloz dökmenin cezası ise 100 bin euroya kadar yükseltildi.

Almanya'nın başkenti Berlin’de çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında ceza tarifeleri sert şekilde artırıldı.

Senato tarafından kabul edilen yeni ceza kataloğu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre kent genelinde yere sigara izmariti atmanın cezası 80–120 eurodan 250–3.000 euroya çıkarıldı.

Yetkililerin takdirine göre, yasaktan haberdar olmayanlara ilk etapta 55 euro uyarı cezası uygulanabilecek.

Senato’nun onayladığı yeni düzenlemeye göre plastik poşet, sakız, tek kullanımlık bardak veya meyve suyu kutusu gibi atıkları yere atmanın cezası 250–500 euro olacak.

Suçun büyüklüğüne göre bu miktar 5.000 euroya kadar çıkabilecek.

Kent sokaklarına cam şişe, cam kırığı, hurda metal veya zorlu atık bırakmanın cezası ise 800 euroya yükseltildi.

Sigara paketi, meyve kabuğu gibi küçük atıkları yere atanlara 30–40 euro uyarı cezası verilecek; ihlalin durumuna göre bu miktar 100 euroya kadar artırılabilecek.

BÜYÜK HACİMLİ ÇÖPLERE DEV CEZALAR

Yeni düzenlemeye göre büyük hacimli atıklar için uygulanacak cezalar rekor düzeye çıktı.

İnşaat molozlarını yasa dışı şekilde atanlara veya tehlikeli atıkları yönetmeliklere aykırı imha edenlere 100 bin euroya kadar para cezası verilecek.

Şilte, kanepe, bebek arabası, büyük kutular gibi hacimli atıkları sokaklara bırakanların cezası 300–1.500 euroya çıkarıldı.

Küvet veya karyola gibi daha büyük eşyalar için ceza 1.500–4.000 euro, atığın hacmine göre 11.000 euroya kadar yükselebilecek.

Televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı veya radyatör gibi elektronik cihazları sokağa atanlara 1.000–15.000 euro ceza kesilecek.

Berlin’de geri dönüşüm merkezlerinde otomobil lastiği imhası 3–8 euro arasında yapılabilirken, yasa dışı lastik atımının cezası 700 euro; büyük araç lastiklerinde ise 20 bin euroya kadar uygulanacak.

Kentte farklı bölgelerde bulunan geri dönüşüm merkezleri, Berlinlilerin tüm hacimli atıkları ücretsiz şekilde imha ettirebilmesine olanak tanıyor. Ayrıca belediyenin atık toplama birimleri randevuyla büyük hacimli çöpleri adreslerden alabiliyor.

 

