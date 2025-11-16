"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık

Görüntülerde, genç bir adam ve babası ya da arkadaşı olduğu anlaşılan daha yaşlı bir kişi, akımın orijinalindeki gibi karşılıklı durarak hazırlanma anlarını paylaşıyor.

İki kişi, "Baba oğul (veya iki arkadaş) camiye gidiyoruz." anonsuyla videoyu başlatıyor.

Akımın formatına uygun şekilde, bir kişi kameraya doğru hazırlanırken (abdest alma, güzel giyinme gibi ima edilen hareketler), diğreri de ona eşlik ediyor.

Videonun sonunda iki arkadaş, "Biz Müslümanlar camiye gideriz." şeklinde net bir mesaj vererek, sosyal medyada tüketimi ve alkolü merkeze alan içeriklere karşı manevi değerleri vurgulayan bir duruş sergiliyor.

Neden Gündem Oldu?

Video, hızla yayılan "rakı içme" videolarına karşı bir tepki ve alternatif bir yaşam tarzı sunmasıyla sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, videonun Türk aile yapısında ve kültüründe önemli bir yere sahip olan cami ve ibadet kavramını mizahi bir dille öne çıkarmasını takdir etti. Video, aynı zamanda sosyal medya akımlarının kültürel ve manevi değerlerle nasıl yeniden yorumlanabileceğine dair çarpıcı bir örnek teşkil etti.