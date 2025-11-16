  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem "Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık
Gündem

"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Sosyal medyada bir süredir popüler olan ve baba-oğul ilişkisini yansıtan "Baba oğul rakı içmeye beraber hazırlanıyoruz" akımına dikkat çekici bir yanıt geldi. İki arkadaş, bu akıma alternatif olarak bir Müslüman'ın babasıyla veya bir arkadaşıyla camiye hazırlanma sürecini esprili bir dille anlatan bir video yayınladı.

Görüntülerde, genç bir adam ve babası ya da arkadaşı olduğu anlaşılan daha yaşlı bir kişi, akımın orijinalindeki gibi karşılıklı durarak hazırlanma anlarını paylaşıyor.

 

İki kişi, "Baba oğul (veya iki arkadaş) camiye gidiyoruz." anonsuyla videoyu başlatıyor.

Akımın formatına uygun şekilde, bir kişi kameraya doğru hazırlanırken (abdest alma, güzel giyinme gibi ima edilen hareketler), diğreri de ona eşlik ediyor.

 

Videonun sonunda iki arkadaş, "Biz Müslümanlar camiye gideriz." şeklinde net bir mesaj vererek, sosyal medyada tüketimi ve alkolü merkeze alan içeriklere karşı manevi değerleri vurgulayan bir duruş sergiliyor.

Neden Gündem Oldu?

Video, hızla yayılan "rakı içme" videolarına karşı bir tepki ve alternatif bir yaşam tarzı sunmasıyla sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, videonun Türk aile yapısında ve kültüründe önemli bir yere sahip olan cami ve ibadet kavramını mizahi bir dille öne çıkarmasını takdir etti. Video, aynı zamanda sosyal medya akımlarının kültürel ve manevi değerlerle nasıl yeniden yorumlanabileceğine dair çarpıcı bir örnek teşkil etti.

Çocuklar mutlaka emin ellerde olmalı: Sosyal medyaya yaş kriteri
Çocuklar mutlaka emin ellerde olmalı: Sosyal medyaya yaş kriteri

Gündem

Çocuklar mutlaka emin ellerde olmalı: Sosyal medyaya yaş kriteri

Örgüt üyesi diyorlardı, tahliye edildi! Sosyal medyadaki paylaşımlarını gerekçe gösterdi!
Örgüt üyesi diyorlardı, tahliye edildi! Sosyal medyadaki paylaşımlarını gerekçe gösterdi!

Aktüel

Örgüt üyesi diyorlardı, tahliye edildi! Sosyal medyadaki paylaşımlarını gerekçe gösterdi!

Şimdi de ‘Sansür var sansür’ desenize Kemalistler! Sosyal medyada M. Kemal’e hakarete fren
Şimdi de ‘Sansür var sansür’ desenize Kemalistler! Sosyal medyada M. Kemal’e hakarete fren

Gündem

Şimdi de ‘Sansür var sansür’ desenize Kemalistler! Sosyal medyada M. Kemal’e hakarete fren

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Dünya

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı 'düşmanca ve kavgacı' bir tavır takınd..
Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi
Gündem

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla yaptığı cezaevi görüşmesi siyaset koridorlarını hareketlendirdi. A..
AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...
Gündem

AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Malatya İnönü Üniversitesi’nin akademik açılış töreninde yaptığı konuşmada Öyle bir yaşayalım ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23