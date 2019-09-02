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Berlin'de Türk kökenli askere yapılan saldırı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer:- "Askerlere yönelik her türlü saldırıyı kınıyorum. Onlar Almanya'ya hizmet ediyor, saygı, takdir ve toplumun dayanışmasını hak ediyor"

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:21
Berlin'de Türk kökenli askere yapılan saldırı

BERLİN (AA) - Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, başkent Berlin'de Alman ordusunda görevli Türk kökenli askere yapılan saldırıyı kınadı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Kramp-Karrenbauer, Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Kramp-Karrenbauer, "Askerlere yönelik her türlü saldırıyı kınıyorum. Onlar Almanya'ya hizmet ediyor, saygı, takdir ve toplumun dayanışmasını hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Berlin polisi, 25 yaşındaki Türk kökenli onbaşının, bugün Neukölln ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradığını ve bacağından yaralandığını bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:21
  1. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer
  2. Berlin
  3. Türk kökenli askere saldırı

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